Konkurent peab Alonso graafikut võimatuks

«See on tõsiselt tihe võistlusprogramm,» ennustas Perez El Mundo Deportivole, et Alonso ei suuda mõlemale sarjale sajaprotsendiliselt keskenduda. «Me oleme nii hõivatud – mitte ainult võidusõitudega, aga ka simulaatoritöö ja ka kõige muuda, mida teha tuleb. Ma arvan, et see on võimatu.»