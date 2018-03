F1-tiim andis naispiloodile ametikõrgendust

I’m very excited to announce that I will continue my @f1 journey with @sauberf1team @alfaromeoofficial - this year as a Test Driver! Thanks to the team and @escuderiatelmex for their support and trust ! Estoy muy contenta de anunciar que continuaré junto al equipo @sauberf1team @alfaromeoofficial mi camino en @f1 -esta temporada como piloto de pruebas! Gracias al equipo y a @escuderiatelmex por el apoyo y confianza!

