Blogi: üle pooleteise kuu mängu pääsenud Klavan aitas Liverpooli edasi. PSG Reali vastu imet korda ei saatnud

Enne mängu:

Eestlaste jaoks on kõige tähtsam küsimus, kas Liverpooli suur eduseis tähendab, et üle peaaegu kahe kuu pääseb taas väljakule Ragnar Klavan. Pärast Liverpooli jaanuarikuist suurostu, mil meeskonnaga liitus Southamptonist Virgil van Dijk, on eestlane langenud selgelt neljandaks keskkaitsjaks ehk peatreener Jürgen Klopp eelistab meie koondise kaptenile ka Dejan Lovrenit ja Joel Matipi. Eestlase mängimisšanssidele ei tulnud kuidagi kasuks ka vahepeal kimbutanud haigus, aga täna võiks Klopp ta siiski platsile usaldada – eeldades, et eduseis on kindel ning alles laupäeval mänginud põhimehed peaksid puhkama sel laupäeval toimuvaks derbilahinguks Manchester Unitediga.

Teises tänases kohtumises on väljakul üks suur auk – Neymar toodi möödunud suvel Pariisi 222 miljoni euro eest eesmärgiga garanteerida PSGle lõpuks ihaldatud Meistrite liiga tiitel. Nüüd ootab ees hirmraske matš Hispaania hiiu Realiga ning äsja operatsioonil käinud brasiillane ei saa kuidagi kodumeeskonda aidata. Väikeseks lohutuseks on PSGle vast, et Real on tänavu näidanud kõike muud kui kindlat mängu – nädalavahetusel alistati koduliigas küll Getafe 3:1, kuid on kindel, et vähemalt kaks head väravavõimalust saab PSG selles mängus kindlasti. Kas Neymari puudumisel on nende teised ründetuusad piisavalt teravad, et võimalused realiseerida, on juba teine küsimus.