Realist lahkunud leedulane lõi käed Ühisliiga klubiga

Realiga ihaldatud Euroliiga võiduni jõudnud Leedu koondislane triumfeeris kahel korral ka Hispaania meistrivõistlustel ning korra karikasarjas. «Mul on hea meel, et Lokomotiv mind kutsus ning loodan, et suudan klubiga võidelda tiitlite nimel,» sõnas 33-aastane ääremängija klubi kodulehekülje vahendusel.