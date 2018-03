Saskia Alusalu: Spordis ei maksa välimus, vaid tulemus!

-Sinu hiljutise saavutuse – neljas koht kiiruisutamise ühisstardist olümpial – üle on palju arutletud. Mida sa õieti tegid ja kuidas?

Sel teemal on sõna võtnud ka need, kel pole asjast täit ülevaadet, aga arusaadav ju – see huvitab inimesi! Otsustasin finaalsõidul ootamatult rünnata, nii rebisingi ette ja võitsin kõik vahefinišid. Grupis tekkis segadus, see oli kõigile nii ootamatu. Pärast ütles pronksiomanik: «Ma olin kindel, et sa ründad, aga keegi ei arvanud, et sa nii vara ründad.»

Miks just selline strateegiavalik? Tundsin ennast tugevana, vorm oli hea ja ma polnud mures selle pärast, kas pean vastu. Kui sa juhid, aga sind viimaks ringiga kätte saadakse, on ju kogu töö olnud asjatu ja kaotad kõik punktid! Selle strateegia peale minnes pead olema kindel, et jaksad vastu pidada.

Olen kuulnud, et korjasin ära kõik selle, mida keegi teine ei tahtnud, aga see pole tõsi! Sellise oletuse taga saab olla küll ainult kadedus, tegelikkusega pole sel palju pistmist. Igaüks tahaks tulla olümpial maailma kaheksa parima sekka, selles pole mingit kahtlust!

On öeldud, et medal oli kaugel, kuid ka see pole tõsi – grupis on palju kergem, saab teiste tuules sõita ega pea üksi tööd tegema, sprinterid said jõudu säästa lõpupingutuseks.

Ma võtsin finaalsõidul vastu julge strateegiaotsuse ja jäin tulemusega rahule. Olen palju sõitnud eri taktikaga, oskan olukorda realistlikult hinnata.

-Teeks siinkohal puust ette ja punaseks, mis vahe ikkagi on grupis liikumisel ja võistluse vedamisel.

Proovi sõita autoga reka taga – kohe näed, kui palju sa niimoodi bensiini kokku hoiad. Igaüks saab seda ise mõõta. Või paralleel jalgrattaspordiga, kus on eelis neil, kes saavad sõita kellegi tuules. Täpselt sama on ka jääl ja uisutamisega. See ei tundu kergem, vaid ongi kergem, pole midagi seletada.

Pärast võistlust tulid teiste koondiste treenerid mulle õnne soovima ja ütlesid, et julge saavutus, väga enesekindel otsus! Nemad said aru, mida see tulemus tegelikult sportlaselt nõudis. Nende inimeste tunnustus, kes ala väga lähedalt tunnevad, tähendab mulle veel kõige rohkem. See oli hea tunne.

Saskia Alusalu tuntakse peale olümpiamänge juba tänavatel ära. FOTO: Sander Ilvest