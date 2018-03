Video: 39-aastane Dirk Nowitzki soovib mängida ka tuleval hooajal

Ta lisas: «Loomulikult tuleb vormis püsimiseks ühe enam vaeva näha – eraldi trennid, mängude järgne taastumine, venitamine ja massaažid. Mu igapäevarutiinis on miljon tegevust. See ei ole alati lõbus.»

Mavericksi mängija Wesley Matthews jagas kogenud kolleegi suunas ohtrasti kiidusõnu. «Ta on endiselt oluline lüli meie meeskonna, kogu Mavericksi organisatsiooni ja Dallase linna jaoks. Samuti ka osariigi ja kogu korvpalli jaoks. Selge see, et ta tabab endiselt hästi viskeid ja tunneb mängu peensusteni – tegemist on targa mängijaga nii rünnakul kui kaitses. Tema armastus korvpalli vastu on meie jaoks ülitähtis,» sõnas Matthews.