Kodusel MMil hõbeda võitnud Merle Liivand: ma ei tunne oma näppe!

«Tahe oli suur, jonnakus oli suur, aga ma tulin alles neli päeva tagasi Floridast, kus ma igapäevaselt elan,» rääkis Liivand, et külmaga aklimatiseerumine nõudis oma aja. «Aga ma tahtsin väga Eestile medali tuua. See on nüüd tehtud. Ja ma ei tunne oma näppe,» nentis tünnisaunas soojenenud Liivand.

Et kolm minutit jääkülmas vees ujumine pole mingi naljaasi, jääb intervjuu sel hetkel katki ja pingutusest värisev Liivand läheb soojenema ehtsasse sauna. 20 minutit hiljem tuleb lõdiseva sportlase asemel sealt välja naeratav medaliomanik.

«Ekstreemsust on siin nii palju, et see paneb tahtma paremini ujuma. Tavabasseinis sa saad ikka veel kuidagi mängida ja valid, millal energiat kulutada, aga siin on nii, et kui kõik ikka külmast kangeks tõmbab, siis ei pinguta sa enam midagi,» rääkis oma pikimast distantsist Liivand, kes tuleb reedel ja laupäeval starti veel ka 25 ja 50 meetri rinnuliujumises.