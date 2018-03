Andres Sõbra korvpallikommentaar: kas Talts ja Kangur lõpetavad koondisekarjääri?

Ka Janar Talts tegi kõva soorituse ja isegi Kristjan Kangur paistis üle pika aja koondises silma. Räägitakse, et Kangur ja Talts lõpetavad koondisekarjääri. Mina ütlen, et siin oleneb kõik koondise treeneritest ja taustajõududest – kogenud meestele tuleb see periood meeldivaks muuta. Kui nendega minnakse personaalselt rääkima ja pakutakse suveks kasvõi veidi kergemaid treeningukavasid, on kõik võimalik.

Siim-Sander Vene jäi koondisest välja ja neist põhjustest on ka juttu olnud. Arvatakse, et Riia EMil tekkis tal peatreener Tiit Sokuga mingi tüli. Mina olin toona võistkonna liige ja võin öelda, et mingit suurt jama nende vahel küll polnud. Mäletan, kui ma sattusin pärast valusat kaotust Leedule hotellis Venega koos lifti. Ta oli näost ära ja kui ma küsisin, kuidas on, vastas ta: «Mul on nii s*tt tunne.» Eks ta tahtis end oma paljude sõprade vastu mängides tõestada ja elas ebaõnnestumist kõvasti üle. Ja kui ta nüüd on uues koduklubis ja tahab tulevikku vaadata, siis ongi keeruline tulla – kui sa just Cristiano Ronaldo pole. Aga see on ka Eesti korvpalliliidu tegemata töö – käia välismaal meie meeste klubide treeneritega rääkimas, et mängijatel oleks kergem luba saada.