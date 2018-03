Sildaru suures loos CNNile: armastan Eestit ega kavatse siit lahkuda

Kelly Sildaru: Meet the star of the next Winter Olympics - CNN https://t.co/7FHkfjhamr — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) March 7, 2018

Artikkel kirjeldab Sildarut kui «ekstreemspordi fenomeni», kes inspireerib temast kauem võistelnud konkurente. Meenutatakse eestlanna 2016. aasta võitu X-Mängudel ja märgitakse, et põlvetraumata olnuks Sildaru suursoosik ka Pyeongchangi olümpial.

«Olen alati olnud tavaline laps. Eestlased on häbelikud, tänaval kõndides vaadatakse mind küll, aga keegi juurde ei astu ja pilti teha ei taha. Selles mõttes on Eestis kindlasti lihtsam kuulus olla kui USAs,» räägib Sildaru.

Mis tundega ta aga olümpiafinaali telerist vaatas? «Loodetavasti on mu paremad aastad veel ees. Olen nii noor, et ei taha tagasi lumele kiirustada, ilma et selleks valmis oleksin. Võtan rahulikult ja naasen siis, kui on õige aeg.»

Artiklis tehakse mõistagi juttu sellestki, et Sildaru treenib koos noorema venna Henryga ning isa Tõnis on täielikult laste abistamisele pühendunud. «Innustame teineteist kogu aeg. Iga päev võistleme suusatades, et näha, kumb mõnda trikki paremini teeb. Iga päev, igal pool,» räägib Kelly elutervest konkurentsist Henryga. «Enne vigastust olime võrdsed, aga nüüd näen, et mõndagi asja teeb tema juba paremini.»

Isa Tõnise sõnul «põleb leek Henrys isegi eredamalt.» Kelly pole aga venna peale kade, otse vastupidi. «Varem tegin mina midagi ees ja Henry tegi järele. Nüüd on tema aga nagu mu vanem vend. Ta on mind alati innustanud, aga nüüd seda enam.»

Uue sihina tahab Kelly võistlustel ära teha kolmekordse tagurpidisalto, mida vähesed naised on üldse proovinud. Hetkel seab talle piire vaid kaal, mis ei luba alati vajalikku kiirust koguda. Nelja aasta pärast on ta aga 20-aastane ning usub, et selleks ajaks on ka kaalumure murtud. Kindlasti plaanib Sildaru ka tulevikus võistelda nii pargi- kui ka rennisõidus ning ka Big Airis, kui see peaks olümpiakavasse lisatama.