Norra suusamiljonäride nimekirja juhib dopingupatune Johaug

Suurim teenija on hoolimata dopingukaritstusest endiselt Therese Johaug, kes ajas aastaga kokku 324 729 eurot. Karjääri jooksul on Johaug aga teeninud juba viis miljonit eurot. Norralanna on ettevõtte Setra ainuomanik, firma pakub reklaamteenuseid ja muud sarnast. 2016. aastal oli Setra kasum 471 581 eurot. Firmale kuulub ka osalus Active Brands Holdingus, mille valduses on Johaugi isiklik kaubamärk.

Edu taga on teadlik tegutsemine – Johaugi mänedžer Jörn Ernst rääkis VG-le, et pärast 2011. aasta Holmenkollenis peetud MK-etappi pandi norralanna tulude haldamiseks paika kindel plaan. Johaug ütles ära paljudele reklaampakkumistele, eelistades pikaajaliste lepingute sõlmimist. See taktika on tänu boonussummadele kaasa toonud väärt sissetulekud.

Johaugi nimi müüb nii suusa- kui ka tavalisi talveriideid. Samuti on tal oma rõivakollektsioon, mille Active kolm aastat tagasi ära ostis. Seni on Johaug sissetulekud investeerinud peamiselt kinnisvarasse.

Teisel kohal on Marit Björgen, kes teenis aastaga 310 720 eurot ning on karjääri jooksul kokku ajanud ligi neli miljonit eurot. Arvestades, et Björgen on kaheksakordne olümpiavõitja ja kerkis Pyeongchangi medalitega kõigi aegade edukaimaks talisportlaseks, on märkimisväärne, et Johaug teda lühemast karjäärist hoolimata ikkagi edestab.

Björgenile kuulub firma Tiram Holding, mis pakub konsultatsiooniteenuseid ning investeerib samuti kinnisvarasse. 2016. aastal teenis firma 246 405 eurot kasumit.

Ka Björgeni sõnul peab ta oluliseks, et raha peab tegema raha, kuid seda targalt. «Karjääri jooksul teenituga elu lõpuni ära ei ela. Olen seda juba viimased kümme aastat arvesse võtnud. Hetkel ma siiski rahaasjadega väga aktiivselt ei tegele – oman küll veidi kinnisvara, aga see on ka kõik,» selgitas norralane.

Meestest on suusatamisega miljonäriks saanud mõistagi Petter Northug ja Martin Johnsrud Sundby. Ehkki Northugi viimane aasta ei olnud tulemuste mõttes suurem asi, on rahaliselt tema jaoks kõik jätkuvalt korras. 2016. aastal teenis ta 591 691 eurot, tema omanimeline firma tootis 469 479 eurot kasumit. Mänedžer Sörum Langås ei soovinud VG-le täpsustada, kuhu ja kuidas Northug on oma sissetulekud investeerinud.

Sundby vara väärtus on umbes 1,1 miljonit eurot, 2016. aastal teenis ta 246 955 eurot. Temalgi on oma firma, mis tegeleb investeeringutega. Näiteks kuulub talle osalus kindlustuskompaniis Tribe.