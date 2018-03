Chiellini salvav torge: see on Tottenham, neil jääb alati midagi puudu

«Imeline õhtu! Teadsime, et läheb raskeks, kuid uskusime lõpuni. Tottenhamil on fantastilised mängijad, aga me teadsime sedagi, et vastastel tekib nende mängudes alati võimalusi. Seetõttu jäime ka pärast avapoolaega rahulikuks. Ja võimalused tulidki,» rääkis Chiellini BT Sportile.

Kaitsja lisas väikese torke Tottenhami aadressil, kes on Meistrite liigas vaid korra veerandfinaali pääsenud. «Selline on nende ajalugu. Nad tekitavad alati palju väravavõimalusi, kuid lõpuks jääb neil alati midagi puudu. Meie aga usume ajalukku. Nägime seda juba eile PSG ja Reali mängus – ajalugu on tähtis, kogemused on tähtsad. Täna kasutasime oma oskusi ja võit tuli. Oleme aasta-aastalt ja mäng-mängult arenenud. See pole lihtne, aga me oleme endiselt siin,» saatis Chiellini konkurentidele teele hoiatuse.