Tõestatud: Meistrite liigas maksavad kogemused

Paljud eeldasid, et Paris St. Germain lööb jalgpalli Meistrite liiga kahe viimase aasta võitja Madridi Reali tänavu 1/8-finaalis auti. Põhjused tundusid loogilised: PSG on võimsas hoos, Real mõõnab; PSG on saanud rahamägede abil kokku ostetud mängijatest moodustatud meeskonna, samal ajal kui Reali pealiku Zinedine Zidane’i töörahu on tugevalt häiritud.