Postimehe video: MMi vanim ujuja viis koju pronksmedali

Kokku on eestlased kolme võistluspäevaga võitnud 36 kuldmedalit.

Homme algab võistluspäev taas kell 10, kavas on 25 m rinnuliujumine, kus on stardis koguni 699 ujujat. Laupäeval on aga kõik oodatud kaasa elama 50 m rinnuliujumisele ning põnevatele ja fantaasiarohketele teateujumistele.