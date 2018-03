Kas WRC-sari kiusab alusetult kiireid rallimehi?

​Ott Tänakul on Mehhiko ralli võidule kolm peamist konkurenti: Hyundai mees Andreas Mikkelsen ning Citroëni roolivad kuuekordne ralli võitja Sebastien Loeb ja tiitlit kaitsev Kris Meeke. Kuhu jäävad kanged rivaalid tiitlivõidule Thierry Neuville ja Sebastien Ogier? Nende edušansse lörtsib varajane stardikoht. Kas see on aus või mitte, on MM-sarja üks põletavamaid küsimusi.