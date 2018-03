Põhja-Korea ergutustüdrukutel keelati Pyeongchangi naasta

Kui alguses kinnitas Põhja-Korea tüdrukute osalemise ka 9. märtsil algavatel paraolümpiamängudel, siis nüüdseks on selge, et tribüünid nende lauluga ei täitu. Chosun Ilbo allika sõnul on taolise käitumise taga Kim Jong-Uni käsk. Nimelt ei suutnud ergutustüdrukud Põhja-Korea propagandat levitada ning nende esitus jäi nõrgaks.