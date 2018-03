Kuidas ERR olümpiaküla ukse taha tõsteti: talimängud käivitasid Eestis telesõja

Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanikud kaotasid Pyeongchangi talimängude lõpusirgel oma akrediteeringu. Nad ei tea seniajani, mille pärast. ERRi spordijuht Rivo Saarna on veendunud, et nemad on käitunud korrektselt. Rahvusvaheline Olümpiakomitee nii ei arva. Eesti Meediat esindav advokaat ka mitte.