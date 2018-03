Himki sai jälle Euroliigas valusa kaotuse, Realile oluline võit

Himki on 14 võidu ja 11 kaotusega Euroliigas seitsmendal kohal, Milano on üheksa võiduga 14. kohal.

Madridi Real võttis 92:75 võidu lähirivaali Panathinaikose vastu, seejuures mängiti imelapse Luka Doncicita. Sloveeni puudumisel viskas Fabien Causeur 26 punkti, Facundo Campazzo lisas 15 punkti ja Walter Tavares14 punkti. Panathinaikose parimana viskas Mike James 23 silma. Real jätkab 15 võidu ja 10 kaotusega viiendal kohal, Panathinaikosel on 14 võitu ja 11 kaotust.

Hispaania klubide lahingus alistas Baskonia Valencia meeskonna 81:71. Baskonial on 12 võitu ja 13 kaotust, Valencial on see suhe 9-16.