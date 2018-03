Ajaloolisel tiitlimatšil ringi astuv Eesti poksija: 12 raundi profipoksi on kui täispikk jooksumaraton!

32-aastane Semjonov on Eesti lähiajaloo parim profipoksija - selles pole mingit kahtlust. Ta on ainus Eesti poksija, kes on juba kolmel korral rahvusvahelisel tiitlimatšil võistelnud. Seni pole ta nii kõrges mängus võidurõõmu maitsta saanud, kuid eelseisva ajaloolise tiitlimatši puhul on mitmed asjad teisiti - esiteks, tal on aega matšiks valmistuda rohkem kui mõni nädal, ja teiseks, ta pole kunagi Eesti pinnal kaotanud.

“Neli aastat tagasi andsin intervjuu, et tahan saada maailmameistriks. Nüüd on see võimalus avanenud, sest WBA Continental tiitel tähendab suurt sammu maailmameistritiitli matši suunas edasi,” räägib Semjonov, kes karjääri jooksul võitnud 22 ja kaotanud kaheksa matši.

Semjonovi vastaseks on Saku Suurhallis toimuval uhkel poksiüritusel Warrior Fight 4 seni võitmatu Valgevene poksija Nikolay Veselov. Matši juhatab sisse oodatud lahing Kaupo Arro ning Mirkko Moisari vahel.

Aasta nooremal Veselovil on selja taga pikk ja edukas amatöörkarjäär, mille jooksul lõi mees kaasa nii maailmameistrivõistlustel kui AIBA poolprofiliigas WSB. Semjonov teab, et tal on selgelt enam profikogemust, kuid ta ei alahinda endast peajagu pikemat vastast.

“Ta on vaga südikas võitleja. Hindan ja austan teda. Endast pikematega poksimine on keeruline, kuid olen seda edukalt suutnud. Töötan selle kallal, et võita. Plaan on täitsa olemas,” räägib päevad läbi Poksiklubis Kalev treeniv mees. Et pika vastasega harjuda, on Semjonovil plaanis sparringud Eesti kahe parima pika kindamehe - vendade Rain ja Ainar Karlsoniga, kes muuseas samuti üritusel ringi astuvad.

Pavel Semjonov FOTO: warriorfight.ee

“Hetkel treenin kaks korda päevas, varsti tõstame mahu kolmele. Ja hakkame seda vaikselt langetama aprilli keskpaigaks. Planeerime sparringuid vendade Karlsonitega ja noore kergkeskkaalu Eesti meistri Pavel Kamaniniga,” avaldab Semjonov.

Mida tiitlimatšil osalemine mehe jaoks üldse tähendab?

“See on minu karjääri kõige olulisem matš. Olen selle matši jaoks juba kaks kuud ettevalmistusi teinud. Varem olen võistelnud erinevatel tiitlimatšidel, kuid need on toimunud välismaal sealsete kohtunike silme all ning mind on sinna kutsutud viimasel hetkel, ehk mu ettevalmistus on jäänud minimaalseks. Seekord on teisiti. Võimalus tiitlit võita on kõige suurem just Saku Suurhallis, nüüd ja praegu. Olen superheas vormis,” tõdeb Semjonov.

“Tiitlimatš on minu jaoks alati nagu pidupäev. See on väga raske. Tund aega järjest 12 raundi poksida võrdub täispika jooksumaratoniga. Ja kui peaks tiitel tulema, siis mine tea, võibolla seisan kunagi ringis vastamisi Saul “Canelo” Alvareziga.”

Pavel Semjonov FOTO: warriorfight.ee