Klavanit ootab eriskummaline laupäev: korraga kaks mängu kolme klubi eest

Nimelt jooksevad homme vaid poolteist tundi enne seda, kui Klavan läheb võõrsil vastamisi Manchesteri Unitediga, Viljandi kunstmuruväljakule tema «päris koduklubi» Viljandi Tulevik ja tema juhtimise all tänavuseks hooajaks Premium-liigasse kerkinud «uus koduklubi» Tallinna Kalev. Nõnda tekib ainulaadne olukord, kus maailma võimsaimas vutiliigas tegusid tegev mees on korraga esindatud kahe riigi kolmes klubis.

Liverpoolis keskkaitsjana mängiv Ragnar Klavan alustas oma jalgpalluriteed Tulevikust ja nii on ta iidol kümnetele praegustele Viljandi vutipoistele. Nüüd, mil ta on juba teist aastat Tallinna jalgpalliklubi Kalev omanik, sõidab piltlikult öeldes üks osa temast Tallinnast bussiga Viljandisse, et tema siinse osaga rinda pista.

Eile pärastlõunal Inglismaal telefonile vastates oli Ragnar Klavan heatujuline ning naeris pikalt, kui küsisin, kumb laupäevane kohtumine on talle tähtsam, kas madistamine Manchester Unitediga võõrsil või vastasseis Viljandi järve ääres.

«Ega mul muud üle jää kui poliitkorrektne olla,» lausus ta. «Klubikarjäär praegu kestab, see on mulle ikkagi A ja O. Ütleme siis nii, et on päev, kui toimub korraga kaks tähtsat mängu.»

Kalevi totaalne muutumine

Esiliigas mullu alles viimases voorus meistritiitli kaotanud Tallinna Kalev on kahe hooaja vahel läbi teinud totaalse muutumise: palgatud on nii rahvuskoondislasi kui välismaalasi. Siht on üle nelja aasta uuesti kõrgliigasse kerkinud klubil seega selgelt kõrgem kui pelk kõrgseltskonda püsimajäämine.

Ragnar Klavan ei eitanud, et kahe hooaja vahel pani ta klubi kõrgliigakonkurentsiks ettevalmistamisele ka ise käed külge. «Arutasime Joel Lindpere ja Argo Arbeiteriga kõik küsimused läbi ning lõpuks jäi suurte otsuste vastuvõtmine ikkagi minu peale,» tõdes ta.

Samas nentis Klavan, et jõuliselt klubi juhtohjade haaramiseni on veel aega. «See juhtub siis, kui olen enam-vähem püsivalt Eestis tagasi. Praegugi kulub osa nappidest puhkusepäevadest Kalevi asjade ajamisele.»

Mullusuvises intervjuu Sakalale kinnitas Ragnar Klavan, et Viljandil on tema südames igaveseks ajaks eriline koht ning sellele tüüris ta jutuajamise ka reedeses telefonivestluses. «Ei ole paremat kohta lapsele, kus elada, sportida ja kust teha hüpe suurde sporti,» kinnitas ta nüüdki. «Mõtlen üsna tihti sellele, et näed sa, Viljandi poiss on Liverpoolis, see tähendab, et Viljandis on kõik võimalik.»

Möödunud nädala alguse saanud Premium-liiga hooaja avakohtumises tegi oma kõrgliigadebüüdi järjekordne Viljandi Tuleviku omakasvandik: Tallinna Flora vastu sekkus vahetusest Gustav-Hendrik Seeder. Klavan on sellega kursis ning tõsiasi, et noored mängumehed ka uue treeneri käe all usaldust pälvivad, pakub talle suurt rahuldust. «Seda on väga, väga mõnus näha,» kinnitas ta veendunult. «Soovin meie linna noortele poistele ainult edu ning panen südamele, et selle saavutamiseks tuleb teha tööd, tööd ja veelkord tööd.»

Põnev treenerite vastasseis