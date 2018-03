Eesti naisvõrkpalluri seiklused Türgis: neli kuud palgata ja keelebarjäär, mis osutus kasulikukski

«Mängisin küll Türgi tugevuselt teises liigas, ent selle taset loetakse võrreldavaks Saksamaa ja Prantsusmaa kõrgliigaga,» selgitab Kullerkann, kes just tugeva mänguklassi tõttu Türki mängima otsustas minna.

Türgis lõppes hooaeg tänavu juba nüüd, talvel, sest kevadel on põhirõhk erandkorras noortevõistlustel. Bayramici Yesil play-off'i ehk 12 parema hulka ei pääsenud, kuid eestlanna teenis kõvasti nii mänguaega kui tõsteid, tuues parimatel juhtudel pea 30 punkti.

«Väikese eelarve tõttu meie kodumängudel statistikat ei tehtudki,» nendib Kullerkann. «Lisaks peatreenerile oli igapäevaselt võistkonna juures vaid abitreener, kes töötab seal seepärast, et tema mees on klubi direktor. Statistikut ega ka näiteks füsioterapeauti polnud aga üldse.»

Sellega aga kurioosumid Bayrmaci väikeklubis ei piirdunud. «Läksin Türki augustis, aga esimene palk jõudis kohale detsembris,» muigab Kullerkann. «Olin kursis, et sealkandis võivad raha kohale jõudmisega probleemid tekkida. Küsimus oli sponsorites, mitte niivõrd klubijuhtides. Neil tuli lihtsalt oodata, mil uue aasta rahad saabuvad. Praegu on lootus, et lõpuks tasuvad nad kogu summa.»