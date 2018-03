Kas poksiäss Helenius suudab Rakveres midagi, mida pole suudetud viis aastat?

Helenius naaseb poksiringi pärast WBC-sarja üliraskekaalu hõbetiitlimatši punktikaotust britt Dillian White’ile ning loodab Lääne-Virumaal alustada taaskord teekonda maailma tippu. Kahe-meetrine Ahvenamaa “viiking” on karjääri jooksul võitnud 27st matšist 25, seejuures on viimasest kuuest võidukast matšist vaid korra vastane lõpukellani vastu pidanud - Franz Rill Euroopa profipoksi tiitlimatšis, kes hoolimata avaraundi nokdaunist taastus ja kõva heitluse pidas.

Seega pole mingit põhjust arvata, et Helenius poleks suuteline Bihhautsoud nokauteerima, kuid Valgevene vägilase ajalugu annab alust arvata midagi muud. Nimelt tuli karjääri jooksul 10 võitu ja 14 kaotust teeninud Bihhautsou viimane nokaudiga kaotus alles 2013. aastal. Pärast seda on mees pidanud 17 (!) matši ning seisnud alati lõpukella helisedes püsti!

Sisuliselt on tegemist mehega, kes ei löö risti ette mitte kellegi ees. Helenius on kahtlemata matši sammudes favoriit, kuid selleks, et enesekindlust edaspidiseks kasvatada loodab soomlane nokauti. Kuid Bihhautsoul on põhjust loota midagi muud.