Soome suusatähele anti olümpial dopinguaine kasutamiseks eriluba

«Erilubasid väljastatakse nendele, kellel on meditsiinilised põhjused teatud ravimite kasutamiseks. Kui sportlane ei kasutaks neid võistluse ajal, seaks ta oma tervise ohu alla. ROK-i eriloa väljastamise eeldus on see, et ravim ei paranda sooritusvõimet,» selgitas Valtonen.