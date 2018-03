Ragnar Klavanil täna nii Eestis kui Inglismaal mitu rauda tules

Nimelt jooksevad täna vaid poolteist tundi enne seda, kui Klavan läheb võõrsil vastamisi Manchesteri Unitediga, Viljandi kunstmuruväljakule tema «päris koduklubi» Viljandi Tulevik ja tema juhtimise all tänavuseks hooajaks Premium-liigasse kerkinud «uus koduklubi» Tallinna Kalev. Nõnda tekib ainulaadne olukord, kus maailma võimsaimas vutiliigas tegusid tegev mees on korraga esindatud kahe riigi kolmes klubis.

Kumb laupäevane kohtumine talle endale tähtsam on – kas madistamine Manchester Unitediga võõrsil või vastasseis Viljandi järve ääres? «Ega mul muud üle jää kui poliitkorrektne olla,» lausus ta. «Klubikarjäär praegu kestab, see on mulle ikkagi A ja O. Ütleme siis nii, et on päev, kui toimub korraga kaks tähtsat mängu.»