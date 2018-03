Rallieksootika muutub igapäevasemaks

«Mulle meeldib Mehhiko ralli just seetõttu, et see on väga erinev. See on veidi old school, aga heas mõttes. Näiteks inimesed, kes sõidavad autokastides. Kui seda Inglismaal teeksid, oleksid kohe trellide taga! Mehhiko on veidi ohtlik, aga eks see lisabki asjale erilisust,» kiidab Mehhiko rallit M-Spordi piloot Elfyn Evans.