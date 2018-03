Ott Tänak Toyota hädadest: sõidan nagu tänavasõiduautoga

Kuidas hakkama saamine käib? Tänak selgitab: «Üritan mitte sel oma rütmi segada lasta. Annan endast parima, aga ilmselgelt ei saa ma ALSi (anti-lag system - toim) kasutada, nii et see on päris keeruline. Selle süsteemi ülesanne on siis, kui ma jala gaasilt tõstan, hoida turbos rõhku, et kui ma jälle pedaali vajutan, on kohe jõud olemas. Ilma ALSita nii ei ole – sõidan nagu tänavasõiduautoga. Tuleb päris kaua oodata, et jõud tagasi taha tuleks. Aga täisgaasil sõites on meil ka täisjõud, nii et olukord on hallatav, kuigi keeruline.»