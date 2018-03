Galerii: Alusalu ja Liiv panid olümpiahooajale südamliku punkti

«Meil ei olnud otsest plaani, aga mõtlesime, et sõidame nii palju grupiga kui jõuame. Siis mõtlesime, et teeks väikese sõu ja lõpus saimegi käest kinni finišeerida,» muigas Liiv ning lisas, et kodujääl on tore võistelda. Alusalu sõnul juhtub üsna harva, et Liiviga koos uisutrenni tehakse. Sellel hooajal oli see Alusalu jaoks kolmas kord Adavere uisujääd proovida.