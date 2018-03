Šarapova lõpetas koostöö treeneriga, kellega võideti seitse tiitlit

Šarapova andis koostöö lõpetamisest hollandlasega teada täna. Otsus olevat olnud ühine. «Tahan teda tänada lojaalsuse, tööeetika ning sõpruse ees. Kuigi me otsustasime ühiselt koostöö lõpetada, olen olnud õnnelik, et minu nurgas oli viimasel neljal aastal selline liider,» ütles Šarapova oma kodulehe vahendusel.

«Maria on kõige töökam ja professionaalsem mängija, kellega ma töötanud olen. Mul on tema kui mängija ja inimese vastu kõige suurem austus,» kinnitas Groeneveld, et lahku mindi sõbralikult.