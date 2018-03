Sundby jääb dopingukaristuse tõttu ilma tähtsast Norra auhinnast

Holmenkolleni medali laureaadi määramisel võetakse arvesse nii rahvusvaheliste võistluste kui ka Holmenkollenis peetud võistluste tulemusi. Tegu ei ole puhtalt sportliku auhinnaga, sest autasu määramiseks on olemas vastav komitee, kes lõpliku otsuse teeb.

Sel aastal pidanuks TV2 teatel Holmenkolleni medali võitma Sundby, kuid tema 2016. aastal teenitud dopingukaristuse tõttu otsustati medal anda hoopis Kallale.

Medalit välja andva Skiforeningeni peasekretäri Erik Eide sõnul on Holmenkolleni medal eelkõige aumedal ning see on ka põhjus, miks Sundby auhinna vääriliseks ei osutunud.

«Eks komiteel on oma juhiseid, mida järgida. Minul ei jää muud üle, kui uuel hooajal endast taas parim anda. Muidugi oleks lahe olnud, kui mind oleks medaliga tunnustatud. Mäletan siiani, kui Eldar Rønning selle tunnustuse teenis. See on tõesti suur asi,» kommenteeris Sundby.

Eide sõnul võetakse lisaks tulemustele arvesse ka seda, kas sportlane on eeskujuks teistele. «Sundby sellesse kriteeriumisse ei mahtunud,» ütles ta.

Sundy ei soostunud vastama küsimusele, kas talle tehti otsusega liiga. Küll aga ütles ta, et kindlasti ei ole ta halb eeskuju.