Barcelona tähistas Messi kolmanda poja sündi võiduga punase laterna üle

Barcelona on liigatabeli kindel liider, edu pühapäeval Celta de Vigot võõrustava Madridi Atletico ees kasvatati vähemalt korraks 11 punktile. Malaga on 13 punktiga kindlalt tabeli viimasel real, püsimajäämisest ehk praegu 17. kohal olevast Levantest lahutab neid juba 11 punkti.