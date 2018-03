Alusalu ja Liiv tõid Adaverre olümpiavaimu

Kaks nädalat pärast Pyeongchangi olümpiamängude naiste ühisstardi finaali on kiiruisutaja Saskia Alusalu taas jääl. 400-meetrise Gangneungi uisuovaali asemel on uiskude all armas 250-meetrine Adavere uisuring. Eesmärk on aga sama: teha midagi Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks. Mis sobiks idülli paremini kui sõita 100 ringi koos sõbra Marten Liivaga?