Kontiolahti MK-etapi lõpetas sakslanna üllatusvõit

«Olen neli aastat MK-sarjas tiirelnud, aga poodiumile polnud kordagi jõudnud. Mõtlesin täna starti minnes, et aeg on seda muuta. Samas teadsin, et vastased on väga tugevad. Ma ei suuda siiani uskuda, et läbisin neli tiiru esmakordselt ainsagi eksimuseta ja võitsin,» sõnas üliõnnelik Hinz Ylele.