Kuningas on elus, elagu kuningas!

Mehhiko ralli võitis Sebastien Ogier. Jäänuks laupäeval Loebi rehv terveks, olnuks reaalsus ilmselt teistsugune. Üheksakordne maailmameister tunnistas enne rallit, et on oma 44 eluaastaga MM-sarja mõttes vanamees, tal pole uute WRC-autodega võistluskogemust ja kuuest seal võetud võidust hoolimata on talle Mehhiko rajas palju rohkem uut kui konkurentidel. «Mul pole aimugi, kus ma võrdluses teiste sõitjatega paiknen,» võttis Loeb võistluseelse seisu kokku.