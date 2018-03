Johannes Erm: kuna mitmevõistluse tase on Eestis nii kõva, mõtlesin vahepeal EM-piletit püüda kaugushüppes

-Mis on olnud teivashüppes edu alus?

Tegelikult olen juba umbes aasta aega suutnud teha selliseid hüppeid, lihtsalt viimaste kuudega on tekkinud ka stabiilsus. Oleme USA-s pööranud rohkem rõhku gümnastikale, lisaks on siin teibad olnud sügisest saati kogu aeg käeulatuses. Alustasime hüppamist sügisel tossudega väikese hoo pealt ja jõudsime talvel naelikutega täishooni. Eestis treenides polnud võimalik teibaid näiteks laagrisse kaasa võtta ja siis kippus tehnika ära ununema.

Ei oskagi nii eriti öelda. Võib-olla mõned harjutused on teistsugused. Ja on kindel plaan, kuidas trenni teeme. Võib-olla nädalas tuleb treeningtunde üks-kaks rohkem. Lisaks gümnastikale teeme jõudu rohkem. Kindlasti on oluline osa ka taastumisel. Siin saan igas trennis täielikult pingutada, sest kõikvõimalikud taastumisvahendid on alati olemas.

Jah, Eestis oli tore, kui vahel mõni sõber trenni kasvõi oda loopima tuli. USA-s on (Karl Robert) Saluri ja (Maicel) Uibo, aga ka mitmed teiste alade sportlased kogu aeg kambas, näiteks jõusaalis. Ja kuna on inimesed ümber, siis tekib trennides tihti võistlusmoment. Näiteks lõike joosta on väga hea, kui selline kiire mees nagu Saluri on kõrval. Ka Maiceli jooksutehnika on paranenud.