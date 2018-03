Jalgpalli otsepilt: Tallinna Kalev jahib Narva Transi vastu esimesi punkte

Enne mängu:

Tallinna Kalevi jaoks on meistriliiga alanud kahe 0:1 kaotusega, kui esmalt jäädi selle tulemusega alla Tartu Tammekale ja seejärel Viljandi Tulevikule. Ühtlasi märkis Tulevikult lüüasaamine seda, et Kalev sai enda nimele ebameeldiva rekordi: ühes 2014. aasta ehk viimati kõrgliigas veedetud hooajaga on nüüd järjest kaotatud 21 kõrgliigamängu.