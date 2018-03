Jalgpalli otsepilt: hoogsalt alustanud Trans võõrustab avavõitu otsivat Paidet

Enne mängu:

Trans on hooaega alustanud hästi, kui esimestes voorudes pole veel kaotust tunnistatud. Tabelisse on kirjutatud kaks võitu ja üks viik. Paidel on kohtumised alanud veidi konarlikumalt ning ühe kaotuse kõrvale on saadud kaks viiki. Tabelis annab see Linnameeskonnale hetkel kaheksanda koha, Trans hoiab teist positsiooni.