Charlotte Kalla lõpetas rootslaste 33-aastase ootuse

Kalla lõpetas MK-etapi Marit Björgeni, Jessica Digginsi ja Ragnhild Haga järel neljanda kohaga. Lilletseremoonial ulatati talle aga Holmenkolleni medal, autasu, mida on jagatud 1895. aastast suusatajatele nende eriliste tegude eest. Norras on see tähtsaim autasu, mida suusataja võib saada.