Eesti koondislase debüüt lõppes võidukalt

Tihedas lumesajus peetud kohtumise ainsa värava lõi kohtumise 69. minutil Kristoffer Zachariassen. Tamm tegi kaasa kogu mängu.

Nicklas Bendtner gjør seg klar for kamp i Sarpsborg... 😅 pic.twitter.com/3iQbxjDIuw — Eurosport Norge (@EurosportNorge) March 11, 2018

Taijo Teniste debüüt uue koduklubi Bergeni Branni eest lükkus aga edasi, sest ilmastikutingimused olid veelgi karmimad ning võõrsilmäng Ranheimi vastu lükati edasi.

Hollandi kõrgliigas sai teise järjestikuse võidu NAC Breda, kes oli võõrsil 2:0 üle ADO Den Haagist. Karol Mets sai taaskord kirja 90 minutit. 18 meeskonnaga liigas on NAC Breda 14. kohal.

Slovakkia kõrgliigas sai 0:3 kaotuse Artur Pika koduklubi Ružomberok, kes jäi 0:3 alla DAC-ile. Pikk mängis 90 minutit. Liigas jõudis Ružomberok kuue parema sekka ning pärast tabeli poolitamist enam allapoole tema meeskond langeda ei saa. Viiendal real asuv Trenčín, keda Pika meeskond tuleval laupäeval võõrustab, on kolme punkti kaugusel.

Meistrite liigas jõudis kaheksa parema sekka Liverpool, kes viigistas korduskohtumises Portoga (Portugal) 0:0 ning alistas vastase koondtulemusega 5:0. Ragnar Klavan sekkus korduskohtumises mängu vahetusest 80. minutil. Nädalavahetusel jäädi Klavanita mängides Inglismaa kõrgliigas 1:2 alla Manchester Unitedile ning langeti tabelis neljandaks. Šotimaa kõrgliigas ei saanud Mattias Käit aidata Ross Countyt, kui tema meeskond jäi võõral väljakul 2:3 alla Kilmarnockile.

Poola kõrgliigas mängis Ken Kallaste 90 minutit, kuid Kielce Korona pidi võõrsil tunnistama Płock Wisła 2:0 paremust. Konstantin Vassiljev jälgis vahetusmeestepingilt, kui Gliwice Piast suutis võõrsil 3:0 alistada Nowy Sączi Sandecja. Sama tulemusega oli Krakówi Cracovia üle Szczecini Pogońist, kui Sergei Zenjov koosseisu ei kuulunud. Tabelis langes Korona kuuendaks, Cracovia tõusis üheksandaks ning Piast 12. kohale.

Walesis tõusis oma meeskonna kangelaseks Kevin Kauber, kes sekkus liigamängus Cardiffi MU vastu vahetusest 84. minutil ning lõi kolmandal lisaminutil 1:1 viigivärava, mis aitas tabelis esimesel kohal oleval The New Saintsil noppida võõrsilt ühe viigipunkti. Nädala keskel pääses Kauber samuti väljakule kohtumise lõpufaasis, kui karikamängus jäädi 1:2 alla Connah’s Quayle. Malta meistrivõistlustel oli täpne Albert Prosa, kes aitas väravaga Vallettal 2:1 alistada Hiberniansi. Kõrgliigas on Valletta teisel kohal, Balzanist jäädakse maha ühe punktiga.

Tšehhi kõrgliigas jäi Bohemians 1905 laupäeval võõral väljakul 0:1 alla Slováckole. Täna oma 29. sünnipäeva tähistav Siim Luts meeskonna koosseisu ei kuulunud. Belgias Wilrijki Beerschotis laenul olev Rauno Sappinen meeskonna koosseisu ei kuulunud, kui üleminekumängu korduskohtumises jäädi Brugge Cercle’ile alla 1:3 ning kaotati koondtulemusega 2:3. Horvaatia esiliigas oli täpne Henrik Ojamaa, kes sekkus mängu vahetuses ja aitas Gorical 3:0 alistada Spliti Hajduki duubelmeeskonna. Tabelis on Gorica teisel kohal.

Sloveenia kõrgliigas jälgis Ilja Antonov mängu varumeestepingilt, kuidas Velenje Rudar alistas 3:0 Krško, kelle ridades sai Aleksandr Kulinitš kirja täismängu. Taani esiliigas läksid vastamisi Karl Mööli ja Hannes Anieri koduklubid. Pikema kõrre tõmbas Mööli tööandja HB Køge, kes alistas Thistedi 3:2. Mõlemad eestlased alustasid mängu varumeestepingilt, Anier pääses ka väljakule. Thisted on tabelis 36 punktiga teisel kohal, HB Køge on 33 punktiga viies ning on Thistedist pidanud ka ühe mängu vähem.

Soome karikavõistlustel pääses otse veerandfinaali Kuopio Palloseura, kes alistas viimases alagrupimängus Rovaniemi Palloseura 2:0. Ats Purje sai kirja 74 minutit. Marek Kaljumäe ja Maksim Lipini koduklubi PS Kemi jäi viimati Oulule alla 1:2 ning alagrupist edasi ei pääsenud.

Mihkel Aksalu kaitses Seinäjoki JK puuri nädalavahetusel sõpruskohtumises Mjøndalen IF (Norra) vastu, kui vastasele jäädi alla 0:1. Nädala keskel alistas SJK eestlase abita 3:2 Levanger FK (Norra). Henri Anier ja FC Lahti alistasid Hispaania treeninglaagris CF Reddisini 2:1, kui mõlemad väravad kirjutati just Anieri nimele. Marko Meerits ja Hindrek Ojamaa said kirja täismängu, kui Vaasa Palloseura viigistas Rootsi kõrgliigaklubi IF Brommapojkarnaga 0:0.