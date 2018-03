Patrail korraldas lahingus Jaanimaaga võimsa väravaralli

Teisipäeval said Patrail ja Hannover karikavõistluste veerandfinaalis napilt 31:30 (16:12) jagu Frisch Auf! Göppingenist, kellele kaks päeva varem liigamängus 11 väravaga alla jäädi. Patrail tõusis suurde rolli mängu lõpul, visates hannoverlaste neljast viimasest väravast kolm. Karikasarja Final Four toimub mai algul Hamburgis. Patraili tööandja kohtub poolfinaalis HSG Wetzlariga, teise finalisti selgitavad Rhein-Neckar Löwen ja SC Magdeburg.

Jaanimaa ja Patraili vastasseisus võidutses viimane

Patrail on käesoleval hooajal visanud 61 väravat, lisaks hoiab ta Bundesliga assisteerijate edetabelis 53 resultatiivse sööduga 10. kohta. Üliedukas nädal lõppes eestlasele veidi õnnetult, sest ta tegi haiget põlvele. «Käisin täna hommikul arstide juures ja kõik on korras. Paar päeva pean puhkust andma, aga õnneks midagi katki pole,» kommenteeris Patrail.

Bundesliga tabelis suuri muutusi ei toimunud. Rhein-Neckar Löwenil, Berliini Füchsel ja SG Flensburg-Handewittil on 38 punkti, esimesel kahel vastavalt kaks ja üks mäng varuks. Hannover-Burgdorf jääs esikolmikust ühe silma kaugusele. TuS N-Lübbecke jätkab 11 punktiga 16. kohal, kaks silma lahutamas väljalangemistsoonist.

Tugevuselt järgmises sarjas ehk 2. Bundesligas tegid Janar Mägi ja EHV Aue 29:29 (13:12) viigi Wilhelmshavener HV-ga, eestlane jäi nullile. Karl Roosna viskas aga kuus väravat kui tema TUSEM Essen sai 26:27 (12:12) kaotuse HC Elbflorenzilt. Eestlaste klubisid lahutab veel ainult kolm silma – Essen on 20 punktiga 13. ja Aue 17 punktiga 16. kohal.

Taavi Tibar: Siuntio juubelihooaeg ei sujunud plaanipäraselt

Soome liiga jõuab otsustavasse faasi. Karjaa BK-46 kindlustas tugevamal vaheturniiril teise koha ja otsepääsu poolfinaali, alistades Vantaa Atlase 34:24, Janis Selge panustas võitu ühe tabamusega. Samal turniiril tegi Valdar Noodla hooaja parima mängu, visates viis väravat kui Helsingi Dicken sai paar päeva varem 28:22 jagu just BK-46-st.

Nõrgemal vaheturniiril alustas nelja eestlast ühendav Siuntio IF nädalat tähtsa 29:24 võiduga Helsingi IFK üle ja meie pallurid olid võimsas hoos. Kokku visati nelja peale 20 (!) väravat – Ardo Puna kaheksa, Sten Maasalu seitse, Ott Varik kolm ja Taavi Tibar 2. Laupäeval murenes aga SIF-i lootus play-offi pääseda kui kodus kaotati Grankulla IFK-le 28:33. Puna ja Maasalu tabasid sel puhul neli, Varik kolm ja Tibar kaks korda.

«Kahjuks läks seekord nii, järgmise nädalaga saab hooaeg läbi,» tunnistas neljast eestlasest kogenuim, Taavi Tibar. «Siuntio hooaeg pole kindlasti läinud plaanide kohaselt, sest klubi 100. juubeliaastal olid eesmärgid kõrged. Mängijate lahkumised, treenerivahetus, vigastused – kõik on mõjutanud oodatust kehvemat tulemust.»

Aastaid Soomes – ja Norraski – mänginud Tibar arvas, et pronks olnuks SIF-ile vägagi reaalne. «Soome liigas pole palju muutunud, Cocks kõnnib oma rada ja siis on suurem punt võrdseid võistkondi ning nende hulgas võinuks meiegi olla ja medalitele mängida,» sõnas naistepäeval 30-aastaseks saanud endine Eesti koondise joonemängija.

«Minu enda roll on tänavu pärast suvist operatsiooni küllalt väikseks jäänud, aga vähemalt teised eestlased on väga hästi esinenud,» sõnas Tibar, kelle arvel seni 31 väravat. «Algul oli ehk väike probleem, eriti kui kaks lahkunud oma kasvandikku eestlastega asendati. Ent Sten ja Ott tõestasid uute tulijatena kiirelt, miks nad meeskonda toodi ning koostöö ja läbisaamine on suurepärane.»