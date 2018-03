Rootslased: meid loobiti õllega. Bjørndalen: probleem pole alkoholis

Rahvahulga tunglemine oli metroojaamades vahepeal nii suur, et mitmed inimesed minestasid. Ummikute tõttu oli päästetöötajatel sündmuskohale jõudmisega raskusi ning. Politsei info kohaselt puhkes mitmel pool ka kähmlusi.

Rootsi tippsuusataja Charlotte Kalla abilise Torbjörn Nordvalli sõnul oli probleem liigses alkoholis – «paljud täiskasvanud kaotasid oma pea ja jõid end Skandinaavia ühel suursuguseimal spordivõistlusel maani täis.»

Ma ei julgenud oma poega siia tuua!



Tema sõnu kinnitas ka Rootsi murdmaasuusataja Daniel Rickardsson, kes ütles Expressenile, et tegu oli ühe tema karjääri kõige sõgedama võistlusega. «Norra pealtvaatajad loopisid meid õllega. See oli totaalne kaos!» Sama suhtumisega oli ka MK-etapi võitnud norralanna Marit Bjørgen, kes ütles, et fännide käitumine rikkus võistlusmeeleolu. «Ma ei julgenud oma poega siia tuua!»

Rootslaste sõnul võidaks Holmenkollenis alkoholimüük ära keelata, kuid näiteks laskesuusataja Ole Einar Bjørndalen liigse alkoholi mõju ei usu.

Intervjuus NTB-le sõnas ta, et selline praktika ei toimiks. «Ma ei usu, et alkoholi peaks ära keelama. Holmenkollen on rahvapidu. Jah, keegi oli veidi janusem, aga see ei kehti kõigi kohta.»

Bjørndalen on aastaid MK-sarjas tiirelnud ning talle oli Oslos juhtunu üllatuseks.