Sinisärkide peatreener Reim annab Morozovile võimaluse Kaukaasias end tõestada

Sisuliselt terve aasta vigastuse tõttu vahele jätnud 28-aastase kaitsja ettevalmistusperiood selleks hooajaks sujus probleemideta ning vanad mured märku ei andnud. «Meeldiv üllatus. Kui esialgne nimekiri oli olemas, siis ootasin seda kutset,» sõnas Morozov, kes esindas viimati koondist 2014. aasta sügisel mängus San Marinoga.

Igor Morozov FOTO: Mati Hiis/Õhtuleht

Morzov lisas: «Koondise nimekirjas olla on suur au. Kindlasti tahaksin olla väljakul ja mängida võimalikult palju, sest pole ammu koondises mänginud. Annan endast koondise ja riigi nimel alati sada protsenti.»

Reimi sõnul on Kaukaasia turneel hea võimalus katsetada, kuidas Morozov koondise mängustiiliga klapib. «Eelmine kord proovisime Reintami (keskkaitsja Mikk Reintam – toim.) ning seekord saab võimaluse Igor,» rääkis peatreener ning lisas, et Enar Jäägeri ja Nikita Baranovi vigastused tegid otsustamise oluliselt lihtsamaks.

Koondisedebüüdi lävel seisab 21-aastane Flora kaitsja Märten Kuusk, kes vajadusel suudab mängida nii kesk- kui ka äärekaitses. Kutseta jäi Nõmme Kalju keskkaitsja Henrik Pürg. Reim põhjendas oma valikut järgmiselt: «See on kinni mängijate tüüpides. Pürg on stiili poolest sarnane Madis Vihmanni, Reintami ja Morozoviga, aga meil on vaja kaitseliini mängijaid, kes on natuke teravamad, kiiremad, lühemad ja agressiivsemad.»

Paljud nooremad jalgpallurid mängivad märtsi lõpus U21 koondisega Hispaania vastu, kuid Kuusk peab selle mängu kaartide tõttu vahele jätma ning seda arvestas Reim koondise nimekirja koostades. Noortekoondisega liitub ka ründaja Rauno Sappinen, kes eelmises üleminekuaknas Florast Belgia esiliigasse siirdus. «See on omaette elumuutus ja Rauno peab rahulikult sisse elama ja koha pärast klubis võitlema,» sõnas Reim, kelle sõnul saab Sappinen ilmselt noortekoondise eest kirja täismängu.

Reim jätkas, et sarnaselt Sappinenile klubi vahetanud ja Taani esiliigasse kolinud paremkaitsja Karl Mööl avaldas soovi jääda klubi juurde, et põhikoosseisu murda. «Selle aja me talle kindlasti anname, sest tulevikku silmas pidades on see vajalik.»

Peatreener avalikustas 23 mängijat, kes esindavad Eesti sõprusmängudes Armeenia ja Gruusiaga ning jättis ühe koha koondises lahtiseks, kuid suure tõenäosusega haarab selle endale äärekaitsja.

«Taijo Teniste kõrvale pole meil paremale äärele teist mängijat. See selgub arvatavasti kolmapäeval, kui kohtuvad Flora ja Nõmme Kalju ehk omavahel madistavad Elhi (Trevor Elhi – toim.) ja Kams (Gert Kams – toim.),» selgitas Reim, kuid lisas, et ka Hindrek Ojamaal on võimalus koosseisu pääseda.

Eesti koondis koguneb 19. märtsil Kiievis, kus ollakse laagris kuni 22. märtsi õhtuni ning seejärel reisitakse Jerevani. Armeenia võõrustab Kalevipoegi Jerevanis 24. märtsil ja Gruusia Tbilisis 27. märtsil.