NBA mängumehe abiline tuleb Raplasse treenereid koolitama

Tasakaaluks spetsiifilistele korvpalliteemadele on kohal ka üldkehalise ettevalmistuse treener Gašper Predanič. Tema treenitavatest kõige tuntum on Sloveenia kossustaar Goran Dragic, keda Predanič treenis 2016/2017 NBA hooajaeelsel suvel. Juba 2013. aastast on tal olnud oma roll ka Goran Dragici noortele suunatud korvpalli laagrites.

Rapla Korvpallikool usub, et treenerite pidev areng ja koolitamine on Eestis väga oluline nii treenerite enda kui ka nende õpilaste seisukohalt.

«Treenerite koolituse organiseerimine hooaja keskel kuulub kindlalt meie tegevusplaani hulka juba kolmandat aastat. Esialgne soov oli pakkuda koolitust vaid oma klubi treeneritele, et keset hooaega värskust tuua, saada uusi mõtteid, vaatenurki ja ideid, aga samas ka kinnitust oma senistele tõekspidamistele,» ütles klubi tegevjuht Jaak Karp ja lisas, et lektorid on ka sel aastal väga tugevad oma ala spetsialistid ja loodetavasti võtavad paljud Eestis korvpallitreenerid kinni võimalusest ennast nende käe all arendada.