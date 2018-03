Eestlased jätsid ülimenukal ja ekstreemsel MMil koju 53 kuldmedalit!

Taliujumise MM Eestis - lumehanged ja vaprad sportlased nullkraadises vees. Väljakutseid ja vaatemängu küllaga! FOTO: Tairo Lutter

Tallinna Admiraliteedi basseinide ümbruse ummistas lõppenud nädalal kärarikas rahvasumm. Pealtvaatajad moodustasid värvikireva rahvaste sõpruse seltskonna, sest igast riigist saabunud sportlastel olid kaasas toetajad ja arvukad fännid. Taliujumise lahtised maailmameistrivõistlused on erakordne sündmus mitmes mõttes. Ühel võistlusel said kokku maailma tipud ja harrastajad, kes soovis või osaleda ka ilma ajavõtuta, suplejate liigas. Esimesed jäid silma keskendunud oleku, profivarustuse ja silikoonmütsidega. Teine seltskond tuli eeskätt iseendaga võistlema ja uue elamuse jahile, lustakalt kostümeerituna ja lõbusas tujus. Taliujumine on tervisesport, mis sobib igas eas ja kaalus harrastajale, kuid tegemist on ekstreemse spordialaga, kus ei piisa vaid treenitusest ja tugevatest lihastest - ka vaim peab olema valmis eneseületuseks.

Taliujumise MM, Tallinna taliujumiskeskuse meeskond 4 x 25 teateujumisel, vasakault Peeter Tava, Hannes Viherpuu, vigri, Egert Paat ja Irena Rosenberg FOTO: Kristina Herodes

«Taliujumine on ekstreemala, mis pakub osalejale eneseületusest saadavad rõõmu,» räägib Taliujumise MM peakorraldaja Hannes Viherpuu. «Mõni imestab, et taliujujate seltskond nii heatujuline on. Kuid taliujumine annab sulle alati tunde – ma sain hakkama! Juba külma vette minek on saavutus. Olen alaga aastaid tegelenud ja pole kohanud ühtegi inimest, kes poleks peale veest tulekut õnnelik.»

«Eestlaste tase taliujumises on maailma tasemel kõva,» räägib taliujuja, sportlane Egert Paat, kes sel korral tuli 25meetri vabastiili sprindis pronksile. «Meil on kõik eelised olemas – inimestel jätkub nii jõudu kui tahtejõudu ning pea aastaringselt külma vett, kus treenida. Hiinas on taliujumine väga populaarne ning üle miljoni harrastaja. Kui see ala peaks Pekingi taliolümpia kavva võetama, oleks eestlaste väljavaated ülihead.»

Tänavustel maailmameistrivõistlustel Tallinnas võitsid eestlased maailma parimatega mõõtu võttes eri aladel ja vanusegruppides 53 kulda, 40 hõbedat ja 31 pronksi. Enim medaleid, kokku 231 läks Venemaale. Üldarvestuses kolmandaks jäid sakslased 66 medaliga. Taliujumine on võimsal tasemel ka Valgevenes, Soomes, USAs, Poolas, Tšehhis ja Taanis. Kokku anti 10 individuaal alal ja 2 teate alal 13 vanuseklassi arvestuses välja 804 medalit. Noorim osaleja oli 8 ja vanim 90 aastane.

Taliujumise MM, Norra taliujumise eestvedaja Mette BL Thomsen osales ise ning edastas kaasmaalastele ülekanded kõigist viiest võistluspäevast. FOTO: Kristina Herodes

Taanis võidab taliujumine kiiresti populaarust. Sel korral oldi kohal 94 sportlasega ning võideti 9 medalit. «Tahtsime Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva puhul tulla tervitama saja sportlasega, kuid paar tükki jäi puudu,» räägib Taani taliujumise eestvedaja Mette BL Thomsen. «Minu arvates on see tõeline tervisespordi ala. Taliujujatel pole stressi, sa ei ole mitte kunagi haige. Ainus, mis sinuga juhtuda saab, on et kukud libedal jääl ja murrad mõne luu.»



Mette avastas taliujumise enda jaoks alles kolm ja pool kuud tagasi, hakkas pühendunult harjutama ning on nüüd tulihingeline ala eestvedaja Taanis. «Mul on eesmärk, et taanlased oleksid kõige tervemad ja sportlikumad inimesed maailmas ja taliujumine on minu arvates lühim tee selle saavutamiseks.»

Kaugemad osalejad taliujumise maailmameistrivõistlustele saabusid Argentiinast, Mongooliast ja Tšiilist. «Meile on see tõeline eksootika – lumi, külm vesi, suurepärane elamus!» jagab muljeid Jorge Villalobos Tšiilist peale edukat 25m vabastiili teateujumise etappi.

Eestlane Henri Kaarma (kõige arvukamate osalejatega 40-44 vanusegrupis) on võitnud kuldmedalid juba viielt järjestikuselt maailmameistrivõistluselt taliujumises. Sel korral võitis ta maratoni ja 200m vabastiili, tuli teiseks 100m ja 25m vabastiili distantsil ning pronksile 25m liblikas.

«Visadus viib sihile – Henri on selle parim tõestus,» ütleb peakorraldaja Viherpuu. «Samas enamus osalejaid esikolmikusse ei jõua ja tuleb võistlema iseendaga. Eesti meistrivõistlusi oleme Tallinna taliujumiskeskusega korraldanud aastaid ja taliujumise MM on nüüd meie elutööle väärikaks kroonijuveeliks. Olen ise käinud taliujumise meistrivõistlustel üle maailma. Eesti geopoliitiline asukoht rahvusvahelise suurvõistluse korraldamiseks on ideaalne ning loota võib, et saame taliujumise MMi siin korraldada ka tulevikus.»

Taliujumise MMi teine päev. Pildil Merle Liivand - hõbemedal 200m ja 50m rinnuliujumises. Võidelda jääkülmas vees on väljakutse, mis sobib nii füüsiliselt kui vaimselt tugevatele. FOTO: Sander Ilvest

