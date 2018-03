Poksituusad saadaks dopingupatused trellide taha

Wilder alistas märtsi algul trillermatšis Luis Ortizi, kes jäi vaid pool aastat varem vahele keelatud ainete tarvitamisega. WBC meistrivöö omanikul on väga selge arusaam, miks vaatamata reeglite vastu eksimisele Ortiz siiski ringi lubati. «Meie katuseorganisatsioonid teenivad nende MM-vööde pealt raha ja sellepärast lubavad nad neid tüüpe ka tagasi,» pahandas Wilder. «Rahal on poksis võim. Kurb, et meie spordialal asjad nii käivad, et osad inimesed peavad laskuma selliste meetoditeni, et saada teiste võitlejate ees eelis.»