FIFA ähvardab Eesti alagrupikaaslast väljaviskamisega, süüdlane on politsei eest jooksus

«Me ei teadnud, et tal relv on, kuni seda nägime,» sõnas AEK hispaanlasest peatreener Jimenez pärast 0:0 viigiseisult katkestatud mängu SERile. «Ta ähvardas minu ees kohtunikku. Minu tõlgi sõnul ütles ta talle, et tema päevad kohtunikuna on lõppenud.»