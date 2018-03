Rio olümpiamängudel toimusid kokkuleppematšid

Olümpiamängudega kaasas käivad skandaalid on harilikult kahte tüüpi: mängus on kas dopinguained või on korraldusõiguse saamisel tasutud altkäemaksu. Värske raport lisab sinna nimekirja aga kolmandagi peatüki – Rio de Janeiro poksiturniiril olevat võitjad olnud ette määratud, kirjutab RTE.