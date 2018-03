Tipphetked ja intervjuu: Trans tahab suurele kolmikule varba peale astuda

«Hea tunne on. Kolm punkti. Meil on praegu hea meeskond sel aastal. Teadsime, et tuleb raske mäng, eriti libedal väljakul,»sõnas Kotenko Postimehe videointervjuus.

«Kokkumäng on väga hea, aitame üksteist. Meil on väga hea õhkkond. See aitab meid edasi.»

Kas Transil on sel hooajal Tallinna suurele kolmikule varbale astuda. «Proovime, vaatame, mis saab. Tahaks küll, aga jalgpall on selline mäng, e tkunagi ei tea, kuidas võib minna ja tulla. Anname endast kõik, mis meil on, et saavutada vähemalt neljas koht.»