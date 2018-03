Bjørndalenile loodi enne olümpiat pretsedent, millest ta ise loobus

44-aastane Bjørndalen tunnistas veel paar nädalat tagasi Norra meediale, et olümpialt eemale jäämise pettumus muutis tema elu erakordselt raskeks.

«See aeg on nõudnult minult rohkem kui kunagi varem, vaimselt ja füüsiliselt. On olnud päevi, kus on end raske liikuma saada,» sõnas 13-kordne olümpiamedalist. «Aku on veidi tühi ja ma ei ole suutnud treeningplaani järgida. Pean tunnistama, et juhtus palju ja sinna kulus energiat.»

Siiski sõitis Bjørndalen Valgevene koondisega Pyeongchangi, aitamaks oma abikaasat Darja Domratševat.

Lembehetk Pyeongchangis FOTO: Johansen, Erik/NTB scanpix

Nüüd avaldas Bjørndalen Norra telekanalile TV2, et teoreetiliselt oli tal võimalus ka ise Valgevene värvides võistelda. Bjørndalen kinnitas, et asjasse oli pühendatud ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), kes andnuks norralasele rohelise tule.

«Jah, see oli teoreetiliselt võimalik ja võinuksin Valgevene eest võistelda. Aga ütlesin neile ei ning arvan, et see oli õige tegu,» rääkis kaheksakordne olümpiavõitja.