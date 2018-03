Postimehe video: kas kohtunik jättis Kalevi ilma õigustatud penaltist?

«Ma ei kujuta ette, kui see ei ole pennal, siis mis veel on pennal? See on uskumatu, millist jama toodab kohtunik. Pagan no! Mis saab veel pennal olla? Aga see jääb kohtuniku südametunnistusele, las ta olla,» ütles Arbeiter lõpuvile järel jalgpalliportaalile soccernet.ee. Kalevi peatreeneri valjuhäälseid proteste on kuulda ka videos.