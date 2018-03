Galerii: Eestis toimub kevadel Euroopa suurim noorteturniir

Festivalile annab avalöögi Euroopa suurim noorteturniir Tallinn Open 2018, mis leiab aset 30. märtsist kuni 1. aprillini. Tallinnas Saku Suurhallis peetav suurturniir on mõeldud kuue kuni 20-aastastele noortele, kes võtavad mõõtu kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses. Tänavu on võistlustulle oodata 2100 noorsportlast 25 erinevast riigist.

Võistluse korraldaja Vello Leithami sõnul on turniiri tase väga kõrge ning maadlusklubide soov Eestisse tulla suureneb iga aastaga. Kuna noorsportlaste huvi on väga suur, tuli tänavu ka registreerimine sulgeda oodatust varem.

«Võistlema on tulemas 2100 maadlejat, rohkem lihtsalt ei saa vastu võtta, sest Saku Suurhall pole kummist,» on Leitham positiivselt üllatunud, et kohtade arv sai täis juba kuu aega enne võistluse algust. Peakorraldaja sõnul on Tallinn Open muutunud maadlusmaailmas juba traditsiooniliseks võistluseks, mida oodatakse suure huviga.