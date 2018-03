Tiitlikaitsja Rakvere vaevleb Balti liiga otsustavate mängude eel vigastuste küüsis

Olgugi, et Rakvere on tiitlikaitsja ja meeskondade omavaheliste mängude seis on tänavu üks - üks, tuleb selgeks favoriidiks lugeda selles paaris Tartut.

Rakverelased on olnud tänavu hädas põhimeeste vigastustega, viimati langesid rivist välja Tanel Uusküla ja Elia Lulla. «Tanelil on põlv raskelt haige ja ta pole kuu aega saanud hüpata. Vaatame viimase trenni põhjal, kas näiteks valuvaigistitega oleks mõtet teda kasutada või mitte. Pigem näeb veerandfinaalis väljakul Eliat, kes tõmbas hiljuti selja ära,» sõnas Rakvere peatreener Andres Toode.

Toode hinnangul mängib Tartu kiiret ja ladusat võrkpalli. «Peame nende servi ja blokiga toime tulema, vaid nii on võimalik mängus püsida. Iga mängija peab oma võimetest suutma 100 protsenti realiseerida. Hetkel on küll väga-väga raske leida midagi, kus meil oleks Tartu ees eelis, aga me läheme sellegipoolest võitu jahtima.»

Toode sõnul on klubi teinud kõikvõimalikes kanalites homsele kodumängule reklaami ja loodab saalis näha mitutsada võrkpallisõpra.

Rakverelased on hooaja vältel loobunud mõlemast oma võõrjõust - lahkusid nii valgevenelane Kirill Krasnevski (kehv vorm) kui Kanada passiga Nicolas Dubinski (hooaja lõpuni kestev vigastus). Eestimaist on üha enam eelistamas ka tartlased, sest austraallane Samuel Walker lahkus klubist sõrmevigastuse tõttu ja kanadalane Brook Sedore on jäänud kahe noore hiidlase Stefan Kaibaldi ja Markus Uuskari varju. Ainsa leegionärina on ilmselt tartlaste algkoosseisus seega Austraalia diagonaal Curtis Stockton.